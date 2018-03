C’è stata un’evacuazione alla scuola materna di Flero. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 10:15.

L’evacuazione alla scuola materna

Le maestre della scuola dell’infanzia “I Ciliegi” si sono accorte di un’odore acre nell’aria. Subito hanno deciso di portare all’esterno tutti gli alunni e di arieggiare i locali. Inoltre erano stati subito contattati i soccorsi per eventuali problematiche e i Vigili del Fuoco.

Cos’è accaduto?

Nei locali di via Bulgherini si sarebbe propagata una sostanza lievemente irritante e non tossica, come anche confermato dalle analisi successive. Secondo le prime ricostruzioni il problema è stato causato dalla vaporizzazione di una sostanza sul tetto. Questa è stata aspirata dal condotto di aereazione, propagandosi nella struttura. Fortunatamente nessun bambino ha avuto conseguenze, mentre tre adulti hanno avuto una lieve irritazione alle prime vie aeree.

I bambini sono tutti stati controllati dai medici che hanno escluso alcuna problematica. Ora l’impianto sarà sanato e sicuramente, alla riapertura dei battenti della scuola, la prossima settimana, tutto sarà risolto.

L’articolo completo e le dichiarazioni dei presenti saranno sul Manerbio Week di venerdì.