Egoismo al rogo: Vecchia spettacolare a Travagliato

Un vero e proprio spettacolo, quello di ieri sera a Travagliato.

I Petrolini e Co hanno processato e messo al rogo la “ècia”, che quest’anno incarnava l’egoismo, nemico giurato dell’altruismo.

La Vecchia 2018 è la 40esima che il gruppo costruisce con impegno e dedizione e poi brucia, al cospetto di un pubblico che rimane sempre a bocca aperta per lo stupore.

Tre mesi per costruirla, giorno dopo giorno, e pochi minuti per ridurla in cenere.