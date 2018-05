Per il progetto di educazione alimentare nelle scuole (anno scolastico 2017/2018) si sono mobilitate Coldiretti Brescia, in collaborazione con il Comune di Brescia, con l’ufficio territoriale scolastico di Brescia, Feralpi Salò, Agroittica di Calvisano, Italian Padel di Calvisano e COBO di Leno. Una sinergia vincente che si è concretizzata nelle esposizioni di ieri, oggi e domani, nel cuore della città di Brescia. Gli studenti presenti hanno colorato di giallo piazza Loggia, alla presenza, tra gli altri, del Presidente di Coldiretti Brescia Ettore Prandini e del Sindaco di Brescia Emilio del Bono.

Educazione alimentare

“L’educazione alimentare – spiega Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti Brescia – deve diventare, secondo noi, una vera e propria materia di studio come la scienza, la storia, l’italiano e la matematica. Non si tratta solo di offrire ai bambini gli strumenti per leggere in maniera più completa il mondo che li circonda, ma anche per insegnare loro che alla base di una buona salute e di un’alta qualità di vita c’è un’alimentazione equilibrata e legata al territorio e sani stili di vita che passano attraverso una giusta attività sportiva”.

Attività nelle scuole

Per creare questa consapevolezza collettiva è stato necessario il lavoro di oltre diecimila bambini coinvolti in più di 800 ore di interventi in classe, oltre 50 plessi scolastici coinvolti in tutta la provincia di Brescia, formazione professionale ai docenti della scuola secondaria di primo grado.

Presenti oggi a Brescia le scuole primarie di Vestone, Sabbio Chiese, Calvisano, Isorella, Piancogno, Montichiari, Castelletto di Leno, Pertica Alta, Torbole Casaglia e Brescia.

I premi