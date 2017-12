Un anno green a San Paolo con due mega investimenti per l’ambiente dal valore di 8 milioni di euro. Un depuratore, per cui i lavori inizieranno a settembre del prossimo anno e una rete di collettori completa per il 2019.

Investimenti green

Il depuratore servirà sia il Comune di San Paolo sia una frazione di Verolanuova, Cadignano. Il progetto definitivo è stato approvato qualche settimana fa in Giunta. L’investimento di oltre 4 milioni di euro è finanziato da A2A Ciclo Idrico spa con i soldi dei contribuenti. L’opera sarà realizzata su un’area di oltre 9mila metri quadrati.

“È un intervento diventato necessario per adattarsi alle nuove normative europee, che in questo momento stiamo infrangendo, ma allo stesso tempo è un’opera strategica per il territorio”, ha affermato il sindaco Giancarla Zernini.

Il progetto ha già avuto parere favorevole dal responsabile dell’Ufficio tecnico e da quello dell’Area affari generali/finanziari ma deve ancora ricevere un ok dall’ufficio Ato di Brescia, dopodiché il Comune potrà procedere all’acquisizione delle aree tra le quali un campo agricolo, che dovrà essere espropriato.

La rete di collettori sarà realizzata nel 2019 e costerà 4 milioni e 800mila euro sempre finanziati da A2A. I collettori andranno a intercettare gli scarichi che finiscono nelle rogge per collegarli direttamente al depuratore.