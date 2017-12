Due cerimonie per l’anniversario del bombardamento a Bagnolo Mella.

L’anniversario del bombardamento

L’Amministrazione comunale ha indetto due cerimonie per ricordare il 73esimo anniversario del bombardamento aereo che colpì Bagnolo Mella nel 1944, provocando 16 vittime, fra cui molti giovani. La prima è prevista per oggi, domenica, alle 11 con la Messa a ricordo delle vittime, nella chiesa parrocchiale. L’altro appuntamento sarà sabato 23, con il ritrovo alle 14.15 in piazza IV Novembre. Alle 14.30 comincerà il corteo con il seguente percorso: piazza IV Novembre (alzabandiera), via Cavour, piazza Garibaldi, via Matteotti, via Circonvallazione, via XXVI Aprile, con sosta alla lapide commemorativa sul luogo del bombardamento per la deposizione della corona d’alloro. La cerimonia si concluderà con il saluto del sindaco Cristina Almici. In caso di pioggia il ritrovo è previsto in via XXVI Aprile.