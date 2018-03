Strepitoso successo per l’inaugurazione della mostra allestita alla Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Gambara grazie all’impegno di tanti volontari.

La mostra

Oggi pomeriggio, alla presenza del primo cittadino Ferdinando Lorenzetti, è stata inaugurata una bellissima mostra. Fino alla fine di marzo resteranno esposte le opere di due artisti straordinari un pittore di acquerelli e un incisore.

La pittura

Grande esposizione del pittore Sergio Perini, originario di Carpenedolo. La passione per l’arte si è manifestata fin da bambino, poi negli anni, l’artista ha frequentato alcune scuole di pittura per approfondire alcune conoscenze e tecniche. Dal 2000 ha scoperto la potenzialità dell’acquarello che consente di immortalare rapidamente la realtà e le emozioni che essa suscita alla vista. In questa mostra gambarese, in particolare, sono presentati acquarelli dipinti durante vari periodi della sua vita trascorsi in Cina, dove ha insegnato medicina.

L’incisione

Accanto alle opere d’arte del Perini, un altro artista emergente, originario di Longhena, ha esposto le sue creazioni. Giacomo Gandellini produce incisioni nel suo tempo libero, soprattutto la sera, dopo il lavoro, fino a tarda notte. La sua passione è grande ed è nata circa venti anni fa. L’artista riesce a imprimere nelle sue incisioni paesaggi, atmosfere, luci, persone, edifici suggestivi come chiese e castelli. Tutti i soggetti sono tratti dalla affascinante Bassa Bresciana.