Doppio spettacolo in città in vista del Natale. A Chiari è prevista una grande serata con la banda e le ginnaste. Incontri previsti al Palasport e nella galleria del centro commerciale.

Doppio spettacolo

E’ tempo del saggio di Natale dell’asd Ritmica Cg2000. L’appuntamento è infatti per le 20.30 al Palasport di via Santissima Trinità. Le danzatrici metteranno in scena lo spettacolo «I sogni son desideri». L’evento, con il patrocinio del Comune, vanta anche la collaborazione con il Cfp Zanardelli tant’è che saranno presenti le allieve del corso di sartoria che indosseranno gli abiti della collezione di Natale da loro realizzati. Inoltre, in anteprima, verrà presentato il primo prodotto studiato dai ragazzi del Chiari Fashion Project.

Corpo bandistico Pedersoli

Appuntamento anche con la banda cittadina. Alle 20.45 inizierà il «Concerto di Natale» del Corpo bandistico Gian Battista Pedersoli.

L’evento si terrà nella galleria del centro commerciale di via Brescia. Maestro e concertatore sarà Sara Maganzini, da poco arrivata alla banda di Chiari, ma da subito molto amata ed apprezzata. L’ingresso è gratuito.