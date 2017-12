Donna investita in via Garibaldi

Donna investita in via Garibaldi in centro a Leno. E’ successo poco prima delle 20 di questa sera. Per fortuna le condizioni della donna non sembrano essere gravi. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Quanto accaduto

La donna che stava tornando a casa è stata investita da un auto che proveniva dalla Piazza del paese. Immediati i soccorsi chiamati da alcuni passanti e dall’automobilista stesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Leno e la Croce Bianca Dominato Leonense. La donna, una 63enne, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Manerbio.