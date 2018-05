Giornata conclusiva dei festeggiamenti per il 45esimo anniversario dalla fondazione per il Gruppo Alpini di Dello.

Domenica di festa

Oggi sarà la giornata conclusiva dei festeggiamenti per il 45esimo di anniversario dalla fondazione per il Gruppo Alpini di Dello. E’ stato un weekend davvero intenso, cominciato venerdì con due spettacoli: uno alla mattina (con la presenza dei ragazzi della scuola media) e uno alla sera. Eventi che sono proseguiti anche nella giornata di sabato fino ad arrivare all’atto conclusivo, quello di oggi.

Alle 9 ci sarà l’ammassamento nella sede degli Alpini, in via G. Rossini, 2; alle 9.45 si continuerà con l’alzabandiera, la sfilata e Onore ai caduti; alle 11 la Santa Messa nella parrocchiale di San Giorgio e alle 12 il pranzo nella sede di via Rossini.