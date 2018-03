Domani alle 18 a palazzo Bertazzoli sfilata di moda.

Dedicata a due bagnolesi

Domani nella sala Filanda di palazzo Bertazzoli a Bagnolo Mella ci sarà un nuovo, interessante appuntamento all’insegna della moda, tra spettacolo e cultura. A partire dalle 18 il pubblico presente potrà seguire la “Sfilata Fashion” che metterà in passerella la collezione primavera-estate firmata “Due2”. L’iniziativa, che rientra nell’ambito del calendario di “Porte aperte a Palazzo Bertazzoli”, avrà come sottotitolo “Club Sport & Jazz in New Orleans” e sarà “griffata” da due giovani talenti bagnolesi Valentina Domeneghini e Matteo Cassiaghi, due nomi che sono ormai riusciti a farsi conoscere ed apprezzare in questo settore.