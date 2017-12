Asst Garda ha un nuovo direttore sanitario. Dal primo gennaio 2018 sarà infatti il dottor Antonio Rovere.

Asst Garda: un nuovo direttore

Il dottor Rovere è nato nel 1955. Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1984 presso l’Università degli Studi di Bologna e, nel 1992, si è specializzato in Scienza dell’Alimentazione all’Università di Padova. Ha conseguito, inoltre, il Master in organizzazione e gestione sanitaria presso l’Università Bocconi di Milano ed anche il Corso strategico per Risk Manager organizzato da Regione Lombardia.

Il dottor Pietro Piovanelli, quindi, rientrerà in servizio presso l’ASST Spedali Civili di Brescia.