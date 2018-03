Torna il tradizionale appuntamento annuale con la fiera di San Giuseppe a Gambara. Questo fine settimana vedrà il paese animarsi di tanti eventi. Si parte questa sera venerdì 16 alle 19 con l’apertura in piazza Campo Fiera della zona street food con stand di cibo di strada e dj set. In concerto durante la serata i «Funkapì». Alle 20.30 nella palestra della scuola elementare si terrà il convegno «Acqua, un patrimonio da gestire» in cui interverrà il rappresentate del Consorzio Chiese. A seguire ci sarà la consegna del premio al merito ad un’attività gambarese.

Ricco programma per il fine settimana

Domani dalle 10 al parco di via Montello esibizione canina «Agility Dog». Nel piazzale Donatori di Sangue alle 17 ci sarà invece l’inaugurazione ufficiale della Fiera con la banda Giuseppe Verdi e autorità. Dalle 19 street food e dj set. A seguire concerto con gli «Shakerats». Domenica 18 poi alle 9 allo stadio dei Pioppi gara podistica «La classica di San Giuseppe» in memoria di Crotti Guido mentre alle 9.30 ci sarà il passaggio del Trofeo Foresti per le principali vie del paese e dimostrazione di percorsi di musica e ippoterapia con l’associazione Futura Bassa Bresciana Onlus. Da mezzogiorno torna poi lo street food e nel pomeriggio animazione con prestigiatori e artisti di strada.