L’oratorio don Giovanni Bosco di Cizzago ospiterà come di consueto il “May Day Memorial Seby 2018” da giovedì 17 maggio a domenica 20, in memoria di Sebastiano Massetti.

Il ricordo di Sebastiano

Quest’anno sarà la 14esima edizione della festa, che dal 2010 prende il nome di “Seby” in memoria del giovane volontario Sebastiano Massetti, scomparso in un tragico incidente stradale. Il ricavato, come ogni anno, andrà in beneficenza alla parrocchia cizzaghese e alle opere di don Giordano Bettenzana, che da sempre sostiene questa iniziativa e questo momento collettivo in memoria di un amico che partecipa alla festa da lassù.

Il programma della festa da giovedì a domenica

Giovedì 17 salirà sul palco dell’oratorio la Rsu Band, venerdì sarà la volta degli Shooting Stars, una cover band rock tutta la femminile. A seguire sempre venerdì notte la Hot 90 Hit Dj Set, con un momento musicale che proporrà le migliori canzoni degli anni Novanta. Sabato serata dedicata ai Linkin Park, con le cover del Living Theory. Domenica, ultima serata, si esibiranno gli Hitbox, con una serata con canzoni evergreen.

Immancabile lo spiedo bresciano a pranzo, prima degli eventi serali, per chiudere la festa in bellezza.