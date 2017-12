Coro Santellone in concerto per Santo Stefano. A Chiari una serata meravigliosa alla quale ha preso parte anche la cantante Irene Fargo.

Il tradizionale appuntamento festivo ha avuto luogo ieri sera. Il coro del Santellone ha infatti presentato la dodicesima edizione del Concerto di Natale. Hanno partecipato all’evento anche il Brass quintet e il coro Sant’Anna di Rovato. L’iniziativa si è svolta nella frazione clarense, nella chiesa della Beata Vergine in via Pontoglio. Per la gioia dei numerosi presenti è intervenuta anche la nota cantante Irene Fargo che ha allietato maggiormente il pubblico. E’ stata una serata indimenticabile.