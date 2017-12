Contributi comunali per Casa di riposo e Parrocchia. Importanti interventi per la comunità.

Il Comune di Urago ha messo sul piatto importanti contributi per la Casa di riposo Fondazione Bandera Vezzoli e la Parrocchia. Per la Rsa ha stanziato 13mila euro per interventi come ampliamento rete telefonica e wireless. Ma non solo. Di tutto il sistema di videosorveglianza e dell’impianto di ossigeno. Per la Parrocchia, invece, 5mila euro per sistemare i danni causati alla chiesa dal fulmine del 5 novembre.

Altri interventi

L’Amministrazione Podavitte ha messo sul tavolo 5mila euro per la scuola dell’infanzia paritaria. Dopo aver già messo a disposizione 6mila euro. Contributi che serviranno per il rifacimento dell’impianto elettrico e delle vetrate dei corridori. Inoltre, ha stanziato 2mila euro per l’associazione “Amis dei morcc del camp” per la manutenzione della zona morti in campo e cimitero. Infine, 800 euro per gli Amici della capanna per gli eventi natalizi.