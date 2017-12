Continua consegna dei sacchi e calendari della differenziata. La Chiari Servizi ha comunicato il prolungamento delle date per il ritiro degli strumenti per il porta a porta.

Continua consegna

Il porta a porta non si ferma così come la consegna dei sacchi e del calendario per fare una corretta raccolta differenziata. Questa è infatti stata prolungata dalla Chiari Servizi, la municipalizzata che si occupa appunto del servizio. La distribuzione continuerà fino al 30 dicembre in piazza Martiri della Libertà 20. Lo sportello in Rocca, con ingresso davanti alla Torre dell’Acqua, sarà aperto salle 9 alle 19 con orario continuato. Per il ritiro dei sacchi è necessario presentare la lettera arrivata a casa. Durante il 2018 i giorni di raccolta rimarranno invariati.