Nuovo contenitore per la raccolta dell’olio a Chiari. La raccolta è adesso possibile anche in via Brescia.

Nuovo contenitore



Chiari Servizi ha comunicato che è stato aggiunto un contenitore per la raccolta dell’olio vegetale in via Brescia, nelle vicinanze del Supermercato Penny Market. Tale contenitore potrà essere utile per la raccolta dell’olio vegetale, per i quartieri a Nord Est e per i numerosi utenti della zona commerciale. Questo è stato infatti posizionato in via Brescia a seguito di alcuni suggerimenti della cittadinanza.