A Manerbio si brucia la vecchia con lo spettacolo della compagnia teatrale Chèi dè Manèrbe.

La vecchia brucia in oratorio

Prima la condanna in tribunale e poi il rogo nel campo sportivo. Il processo alla vecchia è stato brillantemente interpretato dalla compagnia teatrale Chèi dè Manèrbe con un divertente sketch comico nello spiazzo dell’oratorio. Il rogo è stato acceso nel campo da calcio. Così la vecchia di stoffa e paglia, in scala 1:1, è bruciata in un istante.

Ospite della serata il giornalista argentino Emanuel Esteban Gutierrez accolto dal curato don Oscar La Rocca.

Tutte le foto e i dettagli della serata sulla prossima edizione