Comune virtuoso premiato per i nuovi stili di vita. Il riconoscimento è stato infatti consegnato nella sala Furietti di Bergamo all’Amministrazione di Chiari.

Nuovo riconoscimento a Chiari. Al Comune è andato infatti il premio Comuni Virtuosi 2017 per la categoria “Nuovi stili di vita” in merito al progetto “Io c’entro” nato per la rivitalizzazione del centro storico e la fioritura di attività al suo interno. Il premio è stato consegnato nella prestigiosa sala Furietti della biblioteca Angelo Maj in piazza Vecchia a Bergamo.