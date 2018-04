Il Comune di Castelcovati alla Cooperativa sociale “Il Cammino” hanno stipulato una convenzione per incentivare le attività per i disabili.

Comune e “Il cammino” uniti per sostenere i disabili

Fra l’ente comunale e la onlus, infatti, è stata stipulata una convenzione mirata a promuovere e incentivare le iniziative rivolte agli utenti l centro. Il patto permetterà l’utilizzo del parco di via Papa Giovanni XXIII per svolgere attività di guardinaggio all’aria aperta: un modo per favorire l’autonomia, il senso di responsabilità e, non da ultimo, il senso di appartenenza al contesto sociale” attraverso il contatto con l’ambiente.

