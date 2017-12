Il Comune cerca un responsabile di area tecnica

Il Comune di San Gervasio Bresciano è alla ricerca di personale. E’ stato aperto infatti il bando pubblico per la ricerca di un istruttore direttivo, categoria D1, che sarà responsabile di area tecnica a tempo parziale, per 10 ore settimanali, a tempo determinato.

I requisiti

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto, presumibilmente il 1 febbraio 2018. Esso poi avrà durata fino alla fine del mandato amministrativo del Sindaco attualmente in carica. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti. Prima di tutto la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea e età non inferiore ai diciotto anni. Inoltre è indispensabile non aver riportato condanne penali ed aver conseguito un diploma di laurea vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura o altro diploma di laurea equipollente ovvero laurea Specialistica o laurea Magistrale

I termini del bando

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice dovrà essere recapitata a mano all’ufficio protocollo del Comune. Aperta la possibilità di trasmetterla anche con raccomandata tramite posta o servizio corriere. Oppure sarà possibile inviarla tramite posta elettronica certificata entro e non oltre le 13 del 22 gennaio.