Nuovo colpo al bar Bulldog a Castrezzato. Due settimane fa avevano preso d’assalto le macchinette mentre stavolta si sono accontentati, fortunatamente, “solo” di poco.

Nuovo colpo

A meno di due settimane dal precedente, i malviventi hanno fatto nuovamente tappa al Bulldog di Castrezzato. Il bar, per problemi alla struttura, è chiuso da circa una decina di giorni, ma non per questo non è stato attaccato dai ladri. Due giovedì fa questi si erano attaccati alle macchinette, questa notte invece si sono “accontentati” solo di una televisione, il controller delle banconote e alcune caramelle. Fortunatamente non sono stati toccati gli alcolici o le attrezzature, ma la rabbia della di Pamela Romanenghi, madre del proprietario del bar Nicoletto Silfi, che non solo deve tenere chiuso il bar, ma è anche stata presa di mira dai malintenzionati. Come la prima volta, i ladri sono entrati all’interno del locale vicino alla piazza forzando la porta. Sul posto questa mattina i carabinieri di Chiari, indagheranno invece sul caso i militari della stazione locale. Questo potrebbe inoltre non essere stato l’unico furto avvenuto nella notte.

