Il clarense Mulonia ha riconquistato l’Alaska. Willy continua a collezionare avventure a Chiari lo attendono tutti con ansia per il racconto.

Il clarense Mulonia

Il clarense Guglielmo Mulonia, ora residente in Spagna, a Navacerrada, nella comunità autonoma di Madrid, ha tagliato un nuovo traguardo a bordo della sua inseparabile bicicletta, quello della “Iditasport” in Alaska. Nato a Chiari nel ‘67 è ancora oggi uno dei personaggi più amati di sempre. I suoi viaggi, dall’Australia, alla Africa, passando per le Americhe e la Mongolia non hanno mai smesso di far sognare. Dopo vent’anni, il clarense ha però deciso di rimettersi in gioco partecipando nuovamente all’”Iditasport” e, giovedì scorso, all’età di 50 anni ha concluso i 600 chilometri di impresa sfidando anche il freddo e le intemperie.

Il commento di Willy

“L’esperienza è stata, come non poteva essere diversamente, molto ricca di insegnamenti. È stato un bel banco di prova per mettere in atto tutto ciò che ho predicato in questi 20 anni portando in giro per il mondo la gente e trasmettendo loro la capacità di avere fiducia nelle loro possibilità”, ha raccontato il clarense.

E poi, la risposta che tutti attendono a Chiari. Willy tornerà presto per un saluto.