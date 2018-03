In edicola dal 23 marzo il nuovo numero del ChiariWeek.

Ecco le notizie in prima pagina:

Maxi tamponamento a Iseo

Otto feriti, sette veicoli distrutti una donna gravissima. E’ questo il drammatico bilancio dell’incidente causato

da un sorpasso azzardato. Traffico in tilt sulla sp510 dalle 16.30 alle 22 di mercoledì.

Incendio alla casa di riposo di Palazzolo

Sono stati attimi di paura per gli anziani della casa di riposo «Don Cremona» di Palazzolo che hanno assistito all’incendio divampato nella struttura di Mura sabato mattina. A prendere fuoco un deposito situato al piano terra funzionale alla cucina.

Il racconto di un’aggressione

Un uomo è stato ferito con un bicchiere da un tunisino dopo aver cercato di difendere la cameriera di un bar.

Parte la corsa alle amministrative a Trenzano

La lista di Centrodestra Uniti per Trenzano e Cossirano ha messo in campo il suo candidato per la poltrona da sindaco.

Severino Merlini, classe 1960, ingegnere ed ex assessore alle attività produttive dal 2004 al 2008, fronteggerà Italo Spalenza e Sergio Metelli alle Amministrative.

Bocciatura dell’anticorruzione per l’operazione Lgh e A2A

Quanto costerà ai Comuni l’operazione tra Lgh e A2a? Anac ha bocciato l’operazione di cessione diretta del pacchetto di maggioranza di Lgh ad A2a. Per l’Autorità nazionale anticorruzione era necessaria una gara pubblica.

Rudiano e gli appassionati di ciclocross salutano Italo Guerciotti

Italo Guerciotti, ex asso del ciclocross e cofondatore dell’azienda «Guerciotti», leader nell’ambito del ciclismo, si è spento mercoledì all’età di 85 anni dopo aver reso la sua passione un impero di tecnologia e innovazione.

Amato dalla sua famiglia e mentore di molti appassionati, il rudianese domani, sabato, riceverà l’ultimo saluto nella chiesa del paese.