In edicola dal 4 maggio il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Rischio chiusura per la casa di riposo di Erbusco

Se non trova una nuova sede la “Valotti” dovrà chiudere a causa dell'”inedeguatezza” della struttura.

Montagne di rifiuti in fiamme

A Rudiano, venerdì scorso, sono andati a fuoco montagne di rifiuti organici.

Corsa alle elezioni movimentata a Trenzano

Tra comunicati e accuse di tradimento, questi sono giorni di fuoco per le forze di Centrodestra. Prima amici e

poco dopo nemici. La trama fitta della politica, anche di quella locale. Ed è così che nel giro di pochi giorni S everino

Merlini da candidato sindaco della coalizione di Centrodestra (Carroccio, Forza Italia e Fratelli d’Italia) è diventato il

leader del Polo vicino al sindaco di estrema destra Andrea Bianchi e sostenuto da Fratelli d’Italia.

Scaricano rifiuti a Palazzolo, beccati in due

Uno dei due colpevoli dell’abbandono di rifiuti in via Malogno è titolare di un’azienda edile. Verranno denunciati per reati ambientali.

L’editoriale del nuovo direttore Giancarlo Ferrario

“Il nostro giornale vuole essere un ponte tra cittadini e istituzioni, vuole difendere l’identità di questo territorio dove la crisi economica ha lasciato pesanti tracce ma che non ha piegato”.