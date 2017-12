Chiari tinta di rosso per la corsa di Babbo Natale. Ennesimo successo per la settima edizione della manifestazione organizzata da Samber 84.

Chiari tinta di rosso

E’ un appuntamento a cui gli affezionati non possono rinunciare. Uno dei più attesi dell’anno e delle feste. E’ stata infatti l’ennesimo successo la corsa di Babbo Natale organizzata da Samber 84. Centinaia di persone, tra grandi e piccini, si sono ritrovati in piazza Martiri per trascorrere una magnifica mattina di sport e divertimento, ma rigorosamente vestiti di rosso.

Il percorso

Tre o sei chilometri in centro storico e nel ring esterno. I partecipanti hanno infatti potuto scegliere il percorso da percorrere. All’arrivo, per scaldare i presenti, immancabili sono però stati gli Alpini che hanno distribuito cibo e bevande calde.

I vincitori

Ad aggiudicarsi il percorso lungo sono stati Roberto Beatini e, come ormai da tradizione, Francesca Olmi. Per il breve hanno trionfato i più piccoli Maria Grazia Logrippo e Haichami Otman. Le premiazioni sono avvenute alla presenza degli sponsor e dell’assessore alla Cultura e allo Sport Laura Capitanio. Tutto è andato per il meglio e gli organizzatori si possono ritenere soddisfatti. Appuntamento al prossimo anno!

Sul prossimo numero del ChiariWeek in edicola venerdì 22 dicembre ci saranno tutte le fotografie dei partecipanti!