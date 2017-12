Centro sportivo custode cercasi per lo stadio Azzurri d’Italia di Travagliato. Il custode assegnatario avrà a disposizione un alloggio.

Il Comune di Travagliato cerca un custode per il centro sportivo Atleti Azzurri d’Italia. L’assegnatario del bando avrà a disposizione un alloggio.

Possono partecipare i cittadini residenti a Travagliato da almeno 10 anni e che siano cittadini italiani, facenti parte di una famiglia di massimo due persone, non abbiano più di 49 anni e un reddito lordo non inferiore a € 12.000,00 annui.

Il responsabile del procedimento è Luigi Renato Mensi, responsabile del settore Tecnico, Lavori pubblici e Ambiente. I documenti dovranno essere consegnati all’ufficio Protocollo entro il 10 gennaio.

Sulle modalità di partecipazione al bando consultare il sito del Comune al seguente link.