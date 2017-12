Centro di raccolta rifiuti aperto anche la domenica

Centro di raccolta rifiuti aperto anche la domenica. La piattafroma di via Vespucci a Leno da dicembre ha infatti ampliato il suo orario di apertura. Ora sarà possibile conferire i propri rifiuti anche nel giorno di festa.

Un servizio in più

Soddisfatta l’assessore all’Ambiente Rossella De Pietro per questa novità. “L’apertura del nuovo centro di raccolta anche alla domenica mattina, il secondo dopo Brescia in termini di orari di apertura, non consente ad alcun cittadino la giustificazione per non poter conferire i rifiuti” ha detto la De Pietro parlando delle novità in termini di gestione dei rifiuti durante lo scorso Consiglio comunale. Infatti il Comune ha superato il 68 per cento di raccolta differenziata e per il 2018 si prevede un abbassamento della Tari. In questo modo si spera di poter limitare la dispersione dei rifiuti nei campi e per le strade di campagna o fuori dai cassonetti.

I nuovi orari

Il centro di raccolta dei rifiuti lenese sarà quindi aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle ore 12.30 al mattino. Il pomeriggio invece dalle 14.30 alle 18 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30. L’ingresso è consentito solo presentando la Eco card, in possesso di ogni famiglia.