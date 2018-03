Niente più trattori e mezzi agricoli per le vie del centro storico di Gambara. E’ questa la decisione dell’Amministrazione comunale che con un’ordinanza ha vietato il transito di questi veicoli, deviandoli sulla tangenzialina che costeggia il centro del paese. Già nel 2009 il Municipio aveva vietato il transito dei mezzi con carico superiore alle 3,5 tonnellate, per indirizzarli sulla deviante.

Problemi di viabilità

Troppo spesso infatti secondo alcuni cittadini i mezzi pesanti spadroneggiano per le vie del centro passando ad alta velocità, ignorando il divieto già esistente. Nell’ordinanza si legge infatti che le caratteristiche strutturali delle strade interessate e le esigenze di circolazione, per ragioni di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza stradale delle persone e per salvaguardare il patrimonio ambientale e artistico naturale, non permetterebbero tale transito. Inoltre le strade del centro abitato, in particolare via Garibaldi, sono adiacenti a edifici di interesse pubblico come la chiesa, il centro parrocchiale, negozi, scuola e farmacia. Il transito dei mezzi agricoli crea inoltre rumorosità, disagio per eventuale perdita di materiale durate il transito sul manto stradale. Il Comune ha quindi disposto il divieto permanente su tutte le strade comunali alle macchine agricole con carico superiore alle 7,5 tonnellate, trainanti un rimorchio e aventi larghezza superiore a 2,5 metri.

Deroghe ed eccezioni

In deroga possono circolare limitatamente macchine agricole intestate o in uso ai proprietari dei fondi o a ditte che lavorano per conto terzi per essi. Il transito per l’accesso e l’uscita dal luogo di svolgimento dell’attività agricola, che deve avvenire su percorsi che siano più esterni possibile al centro abitato. Per questo sono stati installati nuovi cartelli di divieto in corrispondenza delle vie d’accesso al centro del paese.