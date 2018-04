Caso di meningite: ragazzino di Chiari in ospedale. Il tredicenne è ricoverato al Civile di Brescia. Sono ancora in corso gli accertamenti, ma la profilassi è stata attivata per evitare ogni contagio.

Sospetta meningite

Ore di apprensione per un 13enne clarense. Un ragazzino, che frequenta le scuole medie in città, è ricoverato al Civile. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma dovrebbe proprio trattarsi di meningite. Per sicurezza ed azzerare il contagio, l’Ats ha fatto scattata la profilassi per tutti coloro che sono entrati in contatto con il giovane: familiari, compagni, medici e amici compresi.

Tutto si è innescato nel giorno di Pasqua, quando il tredicenne è stato portato all’ospedale di Chiari perchè la febbre aveva raggiunto temperature troppo elevate. Ricoverato agli Spedali Civili di Brescia, non sembrerebbe essere in terapia intensiva e la speranza è quella che le sue condizioni possano presto migliorare.

