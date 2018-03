In campo i piccoli con la Leonessa a Castrezzato. Tanto divertimento e sano sport per una domenica vissuta insieme al Palazzetto.

In campo i piccoli

Sport e tanto divertimento. In campo questa mattina i più piccoli per il Trofeo EB di pallamano al Palazzetto. L’evento è un concentramento delle categorie Under 9 e Under 11, miste tra maschi e femmine. Dopo diverse tappe in Provincia, il torneo questa mattina è arrivato anche in paese e vedrà battersi la squadra di Leno, della Franciacorta (Cologne), di Palazzolo e la Leonessa di Castrezzato.

Proprio quest’ultima, presieduta da Nacisio Paganotti ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune. Presente infatti anche l’assessore allo Sport Bruna Viapiano. Nonostante il freddo e il gelo esterno, al Palazzetto sta andando tutto per il meglio e ancora una volta stanno vincendo lo sport e la voglia di stare insieme.