Caduta da codice rosso

E’ successo poco prima delle 3, un uomo classe 1940 anni si è accasciato al suolo in via Trieste a seguito di un malore, probabilmente un arresto cardiaco. Sul posto, in codice rosso, è giunta la Croce rossa di Palazzolo seguita dai carabinieri di Chiari. Tanta l’apprensione per la persona coinvolta che è stata trasportata all’ospedale di Chiari in codice rosso.

Aggiornamenti

Purtroppo l’anziano non ce l’ha fatta. La comunità pontogliese ha già dimostrato di essere vicina alla famiglia in questo doloroso momento di lutto.