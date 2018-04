Come se non bastassero i fatti di Lucca e Velletri, questa volta le aggressioni contro i genitori sono avvenute anche in provincia di Bergamo, a Treviglio. Ed è successo in una scuola media.

Insegnante insultata

Martedì alle medie “Cameroni” di Treviglio una professoressa è stata spintonata e insultata da un alunno che non ha risparmiato male parole nemmeno nei confronti di un altro professore intervenuto per difendere la collega.

La notizia è stata riportata dal Giornale di Treviglio che riporta anche le prime reazioni.