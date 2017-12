Bud Spencer avrà una statua a Chiari? Potrebbe essere. Un consigliere di minoranza ha accolto la proposta dei cittadini e in città potrebbe arrivare la statua in memoria del grande attore.

Bud Spencer

E’ stato e resterà un attore di fama mondiale. Uno dei più amati. Di quelli indimenticabili. E proprio per questo continua a crescere la voglia di rendergli omaggio, soprattutto nella città alla quale appartengono le sue radici. La madre di Carlo Pedersoli era infatti clarense così che in molti si è innescata la voglia di legare Chiari e l’attore per sempre. Magari con una statua. Ad accogliere la proposta dei cittadini è stato il consigliere di minoranza Fabiano Navoni. Come andrà a finire?

Il servizio completo è sul numero del ChiariWeek in edicola stamattina.