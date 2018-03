Triplice evento ad Orzinuovi che ha visto partecipe l’oratorio Jolly. La festa della donna, il rogo della vecchia, la distruzione dei pregiudizi.

Brucia la vecchia dei pregiudizi

Una vecchia inusuale, non più la solita in cartapesta ma un cumulo di legna con dei cartelloni appesi che riportavano situazioni di disagio per le donne.

Proprio in occasione della festa della donna il parroco ha fatto questa scelta, e cioè di bruciare simbolicamente quelli che sono i pregiudizi nei confronti del genere femminile.

Quali sono i pregiudizi

Questi potevano essere l’eccessiva magrezza, così come tutte le condizioni legate alla poca autostima.

Molta gente presente, e grande attenzione dal pubblico per questa innovativa Vecchia.