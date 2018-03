Bottega della carne dei Raccagni inaugurata a Lazise. Tantissimi gli accorsi all’evento per dimostrare sostegno e affetto alla famiglia che ha ricominciato una nuova vita sul Lago.

Bottega della carne

Il dolore era troppo e così avevano deciso di trasferirsi, di ricominciare. La Bottega della carne di Erbusco si è trasferita a Lazise, sul lago di Garda e stamattina è stata inaugurata. Era troppo il dolore per la perdita di Pietro Raccagni, il fondatore, morto a seguito di un furto in casa nel 2014 a Pontoglio. A gestire il nuovo locale saranno sempre loro: la moglie, Federica Pagani (assessore alla Sicurezza di Pontoglio) e gli amati figli Luca e Sara. Il trasferimento era stato annunciato all’inizio di gennaio (in questo articolo).

L’inaugurazione

Stamattina il grande evento. L’apertura di un nuovo capitolo di vita di una famiglia, che nonostante il dolore, ha scelto per l’ennesima volta di rimboccarsi le maniche e ricominciare. Tantissimi gli amici che questa mattina sono andati “in trasferta” per augurare il meglio ai Raccagni. Tra questi anche il sindaco Alessandro Seghezzi e il vicesindaco Alessandro Pozzi. Che la nuova vita abbia inizio.