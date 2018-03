Una biblioteca speciale per la Rsa Paolo VI di Bagnolo Mella.

Inaugurato il progetto

Una biblioteca speciale alla casa di riposo.

Grazie alla onlus Beauty Force, attività presente in Italia e nel mondo per diffondere la cultura della Bellezza e del Benessere attraverso progetti solidali, la Casa di Riposo Paolo VI di Bagnolo Mella è stata dotata di 500 libri: in ogni piano della Rsa sarà possibile trovare cultura a costo zero.

Oggi pomeriggio c’è stata l’inaugurazione e la consegna ufficiale da parte della onlus Beauty Force alla Rsa di Bagnolo Mella. All’inaugurazione della «Biblioteca della Saggezza» e degli spazi espositivi a fare gli onori di casa è toccato al presidente della casa di riposo Paolo VI di Bagnolo Mella, Angelo Chiari, che si è detto molto soddisfatto:” E’ un progetto molto gradito. La Beauty Force ci ha fatto veramente un grande regalo perché abbiamo diversi pazienti che sono ancora nella condizione di leggere. E questi libri potranno essere a disposizione anche di ospiti e dei nostri dipendenti e dunque un’iniziativa davvero lodevole”. Presente anche il sindaco Cristina Almici, che ha sposato in pieno l’iniziativa:” Questa è stata un’idea vincente. E questi libri saranno integrati da alcuni della biblioteca che prossimamente metteremo a disposizione della Rsa”.