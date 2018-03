Quasi 300 persone a Bassano per lo spiedo solidale targato «Nomadi». Ospiti dell’appuntamento Beppe Carletti, fondatore della storica band e Yuri Cilloni, il cantante solista. Il pranzo ha permesso di raccogliere più di tremila euro da destinare all’associazione «Crescerai», impegnata nell’assistenza delle persone in diversi paesi del mondo.

A Bassano i Nomadi fanno solidarietà

Spiedo, polenta e un gustoso Lambrusco di Modena. Il pranzo di domenica nella palestra delle scuole medie è stato organizzato dal Nomadi Fan club «La storia» di Pontevico, presieduto da Piergiorgio Brichese, dalla Pro Loco e la Consulta giovani di Bassano. La terza edizione dello «Spiedo vagabondo» ha riscosso un successo strepitoso: sono stati infatti quasi trecento gli ospiti arrivati da ogni angolo del nord Italia.

Nel pomeriggio il concerto della tribute band «Apparenze» insieme agli ospiti Beppe Carletti e Yuri Cilloni. Poi la consegna del prezioso assegno benefico da 3.200 euro.

Il ricavato è stato devoluto in beneficenza in favore dell’associazione «Crescerai», ente non commerciale che ha come scopo istituzionale la promozione e lo sviluppo di opere di solidarietà di aiuti umanitari in diversi paesi del mondo.