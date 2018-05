Grande affluenza già dalle prime ore del mattino alla festa della giornata del bambino pompiere che si sta svolgendo in queste ore.

La giornata del bambino pompiere

Durante la giornata i bambini potranno salire sui mezzi dei pompieri che saranno a completa disposizione di tutti i presenti per dare informazioni e svelare curiosità. I piccoli potranno inoltre cimentarsi nell’arrampicata o semplicemente scendere dai scivoli gonfiabili per una giornata all’insegna del divertimento. Dalle 15 inoltre si potrà banchettare in compagnia con panino e salamina, patatine e bibite offerti dai pompieri.

La festa terminerà alle 19.

Bambini non mancate!