“Serate di formazione per genitori in ricerca di intuizioni e strategie per rispondere alle mille domande che nascono mentre si accompagnano i figli nella vita”. Così recita la locandina dell’evento su autonomia e regole, svoltosi ieri sera a Travagliato in oratorio.

Il presidente AGE

Introduce il presidente Paolo Baresi. “Il lavoro è iniziato l’estate scorsa con le tavole giovanili, un tema era l’uso dei social in modo non adeguato”. A questo si è presto aggiunto l’uso dei social da parte dei genitori. L’idea nata dai confronti è stata di “avorare in vari ambienti ma in modo interattivo, con simulazioni, sperimentazioni”.

Non si può non toccare il discorso del bullismo. “La conflittualità è aumentata nel corso degli anni” sostiene il presidente, che auspica una maggiore consapevolezza degli adulti per diffondere buone pratiche.

L’opinione del pedagogista

Massimo Rossignoli, della Cooperativa Tornasole, suggerisce alcuni approcci dall’alto della sua esperienza di pedagogista.

“La domanda è, cosa vuoi portare a casa da questa esperienza?” inizia Rossignoli. “-Qualche dritta su come comportarsi con i figli e cosa pretendere da loro; -Equilibrio; -La capacità di ascoltare esperienze comuni”. Inizia quindi il dibattito sulle regole e la loro importanza.

Qualche gioco tra autonomia e regole

Il pedagogista ha posto alcune domande e le persone chiamate in causa dovevano alzarsi e cambiare posto.

Alcune delle domande: Chi conosce la password dei figli? Chi litiga con i figli? Chi chiede ai figli aiuti?.

Si lavora poi sull’immedesimazione in personaggi, con alcuni copioni teatrali. Uno, il copione di un atto di bullismo, il secondo una scena di vita famigliare. Si parla di regole di convivenza, come l’ordine, l’orario di rientro.

La serata si è conclusa con la creazione di una statua che rappresentasse un ostacolo dei genitori nell’imporre regole. Tra le più gettonate, l’uso del cellulare, la regola dell’orario di uscita e ritorno, ma anche la collaborazione a casa.