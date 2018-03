Le rette dell’asilo nido di Manerbio sono aumentate al fulmicotone. Piovono così critiche dalle famiglie sulla scelta della Fondazione Ferrari, che gestisce la struttura di via Carlo Marx. Ma, soprattutto sul dormiveglia del Comune per non essere intervenuto con l’adesione al bonus regionale «Nidi gratis».

All’asilo nido sono aumentate le rette e ancora niente bonus regionale

«Fin da subito ci siamo scontrate con la realtà di un servizio numericamente insufficiente, con liste d’attesa che poco si conciliano con le reali necessità di un paese come Manerbio – hanno scritto le mamme – Quando fortunatamente i nostri figli sono riusciti ad accedervi, abbiamo scoperto una realtà positiva in tutti i suoi aspetti. Purtroppo al momento dell’iscrizione per il prossimo anno scolastico 2018/2019 ci siamo ritrovate un’amara sorpresa: una bella botta nell’aumento delle rette».

