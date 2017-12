Auguri di Natale a tutti i migranti, catanzaresi e non solo.

Auguri di Natale a tutti i catanzaresi in Lombardia (e non solo)

Un cortometraggio davvero caldo e simpatico, che dedichiamo a tutti i catanzaresi che vivono in Lombardia, ma hanno sempre la loro terra nell’animo.

E a tutti i migranti, perché come vedrete, i pastori di creta e il torrone nella carta colorata di Catanzaro, sono gli stessi ingredienti di un Natale che che ispira nostalgia, nell’epoca in cui gli abbracci in mezzo alla strada sono stati sostituiti dagli auguri via messaggio sul telefonino.

Dalla Calabria… alle Puglie, alla Sicilia, alla Campania, alla Sardegna… mandateci anche voi gli auguri dalla vostra regione con poesie, immagini o canzoni, se vi fa piacere!

Contatto mail: brescianetweek@gmail.com