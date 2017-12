Un atto vandalico in piena regola quello avvenuto a Mairano. Ignoti hanno rubato dalle cassette delle lettere gli auguri dell’Amministrazione, i calendari offerti dai commercianti, dagli artigiani e dagli imprenditori locali, e il volantino di buon Natale delle opposizioni. E poi li hanno bruciati. Tutto alla vigilia di Natale

L’atto vandalico

I calendari con i biglietti di auguri sono stati distribuiti sabato 23 dicembre per augurare a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo. Ma qualche vandalo nella notte della vigilia ha deciso che i mairanesi non dovevano ricevere nessun calendario e nessun volantino e così li ha tolti dalle cassette della posta. Non contenti hanno deciso di bruciarli nel parcheggio di via Giovanni Paolo II. Li hanno accatastati insieme ad un cestino di legno e latta, prelevato, sradicandolo, da un parco del paese. Un atto ignobile. Un atto che manca di rispetto in primis a tutti gli abitanti di Mairano. Ai commercianti che hanno sostenuto la spesa per i calendari. All’Amministrazione comunale che aveva inviato un messaggio di auguri e una risposta ad un volantino delle opposizioni, e alle liste di minoranza che avevano anch’esse voluto augurare un sereno Natale e un felice inizio d’anno.