Assessore Pagani si dimette: cambio in Giunta a Pontoglio. E’ stata una decisione sofferta e annunciata con commozione. La new entry è Debora Stabile.

L’assessore Federica Pagani ha rassegnato le sue dimisioni oggi. Questa è stata una decisione sofferta e ragionata, ma soprattutto dovuta semplicemente al cambio di vita di Federica e della sua famiglia, del trasferimento a Lazise. Non è mancata commozione nella lettura della lettera e nella spiegazione della motivazione. “Non posso che ringraziare i miei cittadini e questa Amminsitrazione. La Giunta, i consiglieri e soprattutto il sindaco che mi ha sempre capita. Ho fatto questa scelta solo per appoggiare i miei figli e continuare con loro un percorso dopo tante sofferenze”. La Pagani non lascia però l’Amminsitrazione comunale del tutto e resterà come consigliere.

La new entry

Si chiama Debora Stabile il nuovo assessore con delege alla Cultura, Sicurezza e Ambiente (prima appartenenti alla Pagani). Classe ’92 è una laureanda in Giurisprudenza da sempre attiva nel sociale e che da diverso tempo fa parte del team del sindaco Alessandro Seghezzi. Ma se proprio per continuare gli studi era sempre rimasta “nascosta”, questa volta ha colto l’occasione.