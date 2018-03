Asd Roccabilly presentata a Roccafranca. Da gruppo a vera associazione sportiva: la Roccabilly cresce ancora e punta in alto.

Asd Roccabilly

Amatissimi. Con tanta voglia di fare e di mettersi in gioco. Sono nati un po’ per caso, nel senso buono, eppure in poco tempo sono diventati una realtà consolidata grazie alle tante attività da loro create e soprattutto alla “Roccabike”, la gara che permette di ammirare in bicicle tta le bellezze dei territori dell’Oglio. Sono partiti come gruppo, ma adesso invece sono diventati a tutti gli effetti una Asd e si sono presentati in una serata dove hanno mostrato anche le loro nuove divise e tutti i gadget. A gestire il tutto saranno proprio gli stessi fondatori della Roccabilly, il presidente Angelo Franzelli, Alessandro Bisagna, il vicepresidente Matteo Paneroni, Luca Nava, Cristian Beccalossi e Alessia Beccalossi, che hanno risposto alle domande che abbiamo riportato sul ChiariWeek. Presente all’incontro anche il sindaco Emiliano Valtulini. Non sono mancate anticipazioni rispetto alla gara di quest’anno.

