Annunciato il tema della Notte bianca a Pontoglio. Ultimissima: quella del 23 giugno sarà un «”oda la noche sangria party”.

Annunciato il tema

Il tema in questa edizione della Notte bianca pontogliese, organizzata dal Comune e dall’associazione Botteghe, arti e mestieri e numerose associazioni operanti sul territorio sarà prettamente spagnolo e vedrà la sangria come vera regina della festa. Ad annunciarlo, con largo anticipo, sono stati gli stessi organizzatori che anche in questa occasione sono pronti a stupire le persone con migliaia di gadget in tema, musica e spettacoli mozzafiato fino alle 3 di notte. Il pubblico, invitato a partecipare con capi di abbigliamento rossi e gialli, sarà il protagonista. Anche tutti i negozi e le vie del centro storico saranno addobbati a tema. Sarà una notte incredibile e da trascorrere insieme un’altra notte incredibile …fino alle prime luci del mattino.