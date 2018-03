Ancora successi per le giovani ginnaste clarensi. Tantissimi i premi aggiudicati alla seconda gara di campionato dalle ginnaste e i ginnasti dell’Asd Genitori per l’organizzazione del tempo libero dei ragazzi di Chiari.

Ancora successi

Nuova competizione, nuovi premi. Si è svolta a Seniga nel weekend la seconda gara del campionato provinciale di ginnastica artistica P1 e P2 femminile e maschile della Libertas. Ottimi risultati per le ginnaste e i ginnasti dell’Asd Genitori per l’organizzazione del tempo libero dei ragazzi di Chiari che hanno gareggiato contro un centinaio di atleti provenienti dalla provincia di Brescia. Tantissimi i premi, le medaglie e le coppe aggiudicate. Più che soddisfatte le istruttrici Elisa Facchetti, Elena Berselli e Sara Bolgarini. Contentissima anche la presidente Mariarosa Serina che come sempre ha voluto ringraziare le sue insegnati e i genitori che sono sempre presenti per accompagnare e supportare gli atleti.

I nomi dei premiati saranno sul ChiariWeek in edicola venerdì.