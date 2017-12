Amministrazione in piazza per gli auguri di Natale. A Chiari l’appuntamento è dopo la messa di mezzanotte.

Anche quest’anno non potevano mancare gli auguri in piazza dell’Amministrazione comunale capitanata dal sindaco Massimo Vizzardi.

Dopo la messa che termina a mezzanotte, primo cittadino, assessori e consiglieri si ritroveranno infatti in piazza per il brindisi d’auguri e l’assaggio dei dolci tipici del Natale. Immancabile la presenza del gruppo degli Alpini che come da tradizione si occuperanno di cibi e bevande per scaldare tutti i presenti. La cittadinanza è invitata a partecipare questo momento di condivisione in occasione delle feste.