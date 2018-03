All’asilo delle madri Canossiane festeggiati i papà…….in anticipo.

Festa a Orzinuovi

Festeggiamenti in anticipo i papà rispetto al calendario, alla scuola di prima infanzia Istituto delle madri Canossiane di via Arnaldo.

Tanti i papà che accantonati per un pomeriggio gli impegni di lavoro, non si sono fatti scappare l’occasione di festeggiare con i propri piccoli che hanno accolto alle 15.00 i propri genitori nella sala della palestra schierati, prima di lasciarsi andare in emozionanti poesie e canzoni.

Al termine dei giochi i bambini hanno consegnato il lavoretto preparato con amore ai loro beniamini.