Allestito il presepe artistico nella chiesa parrocchiale

Un scenario che richiama alla mente il secolo scorso, la vita di campagna e di paese, la legna sotto i portici e il fieno conservato per l’inverno. Davanti alla chiesa il parroco e tutt’intorno che razzolano gli animali da cortile tra le pecore e i buoi nella stalla. Questa la suggestiva ambientazione del presepe artistico realizzato ogni anno dal gruppo «Amici del presepe» nella chiesa parrocchiale di Gottolengo. Quello che è stupefacente in questa ricostruzione della natività è infatti la cura del dettaglio e del particolare, dai mattoncini che compongono gli edifici, realizzati a mano uno a uno, all’arredo della casa che si intravede da una finestra dove una famiglia sta preparando il presepe, agli stipiti e maniglie delle porte realizzati in piombo proprio come una volta. Il grande presepe si compone essenzialmente di due parti, una la più vecchia realizzata in gesso e cartongesso con un cascinale e la chiesa con il magnifico campanile, e la parte più nuova, realizzata invece in polietilene, un materiale più leggero e maneggevole.

Un lungo e impegnativo lavoro

Da sempre nella chiesa parrocchiale un gruppo di pensionati allestiva il tradizionale presepio ma con il passare degli anni questi hanno passato il testimone ed è così che è nato il gruppo «Amici del Presepe». Dopo aver realizzato la natività per alcuni anni con il materiale e le statuine della parrocchia, è nata l’idea artistica suggerita dalla tradizione dei diorami. Viene così realizzato un grande cubo contenente il presepe tridimensionale. L’opera però non si adeguava in modo soddisfacente al contesto nel quale viene inserita e i realizzatori decidono di modificare il progetto. Quello che si può ammirare ora fino al 14 di gennaio è frutto di un lavoro minuzioso che il gruppo svolge trovandosi tutte le settimane nella vecchia canonica durante tutto l’anno. Ogni cosa viene studiata prima di essere realizzata e pensata insieme per ottenere il migliore risultato possibile. Così anche i personaggi, una quindicina, che sono commissionati ad un artista di Taranto che li realizza seguendo alla lettera le loro indicazioni, su colore degli abiti, espressione del viso e posa.

Il progetto futuro

Ma il progetto non finisce qui, il presepe è in continua evoluzione. Obbiettivo del gruppo ora sarebbe quello di «ristrutturare» la parte vecchia con la casa e la chiesa, troppo pesanti e difficili da spostare ogni volta. E il gruppo è sempre alla ricerca di mani sapienti e pazienti che vogliano cimentarsi in questa passione. Ma è aperto anche a chi abbia voglia di passare e osservare il loro lavoro. Un gruppo che è nato anche per stare in compagnia e condividere la passione per il presepe.